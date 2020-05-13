Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном 

В подкасте Майка Тайсона Hotboxin' With Mike Tyson Родман сообщил, что приезжал в КНДР в составе выставочной команды «Гарлем Глобтроттерс». После матча к нему подошел Ким Чен Ын, на тот момент Родман даже не знал, кто перед ним стоит.

«Он спросил: "Тебе нравится моя страна?", и я ответил: "Да, она в порядке, она крутая, все окей"» — рассказал спортсмен.

По словам баскетболиста, лидер Северной Кореи предложил ему встретиться вечером и пообещал немного водки, караоке и хорошеньких женщин.

«Следующее, что я помню — мы ужинаем, и мы пьяные вусмерть, он начинает петь в караоке, и я понятия не имею, что он поет», — заявил Родман.

Затем появилась группа из 18 горячих женщин, которые исполнили песню «Даллас» из популярного ТВ-шоу. После им удалось пообщаться, и спортсмен предложил им разучить еще ряд песен к его следующему визиту в КНДР.

По словам Родмана, они с Ким Чен Ыном не обсуждали политику.

Баскетболист также прокомментировал слухи о возможной болезни Ким Чен Ына. По его мнению, с северокорейским лидером все в полном порядке.

Как сообщал «Рамблер», в апреле появились слухи о болезни или даже смерти Ким Чен Ына после того, как он более 20 дней не появлялся на публике. В апреле Ын не появлялся на публике на протяжении 20 дней. 27 апреля советник президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил, что Ким Чен Ын жив и здоров. 1 мая лидер КНДР посетил церемонию открытия завода удобрений.