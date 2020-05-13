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Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном 

Вероника Полынина и ещё 1 8 минут назад
Американский баскетболист Деннис Родман рассказал историю своего знакомства с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 2013 году, пишет «Лента.ру».
В подкасте Майка Тайсона Hotboxin' With Mike Tyson Родман сообщил, что приезжал в КНДР в составе выставочной команды «Гарлем Глобтроттерс». После матча к нему подошел Ким Чен Ын, на тот момент Родман даже не знал, кто перед ним стоит.
«Он спросил: "Тебе нравится моя страна?", и я ответил: "Да, она в порядке, она крутая, все окей"» — рассказал спортсмен.
По словам баскетболиста, лидер Северной Кореи предложил ему встретиться вечером и пообещал немного водки, караоке и хорошеньких женщин.
«Следующее, что я помню — мы ужинаем, и мы пьяные вусмерть, он начинает петь в караоке, и я понятия не имею, что он поет», — заявил Родман.
Затем появилась группа из 18 горячих женщин, которые исполнили песню «Даллас» из популярного ТВ-шоу. После им удалось пообщаться, и спортсмен предложил им разучить еще ряд песен к его следующему визиту в КНДР.
По словам Родмана, они с Ким Чен Ыном не обсуждали политику.
Баскетболист также прокомментировал слухи о возможной болезни Ким Чен Ына. По его мнению, с северокорейским лидером все в полном порядке.
Как сообщал «Рамблер», в апреле появились слухи о болезни или даже смерти Ким Чен Ына после того, как он более 20 дней не появлялся на публике. В апреле Ын не появлялся на публике на протяжении 20 дней. 27 апреля советник президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил, что Ким Чен Ын жив и здоров. 1 мая лидер КНДР посетил церемонию открытия завода удобрений.
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В мире , Азия , Видео , Чен Ким , Деннис Родман , Майк Тайсон , Lenta.ru , КНДР
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