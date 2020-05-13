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Ким Чен Ын снова пропал 

Lenta.ru 21 минуту назад
Ким Чен Ын снова пропал
Фото: РИА Новости
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын снова пропал по неизвестной причине. На это обращает внимание New York Post.
Он не появлялся на публике и не делал никаких заявлений уже 12 дней, отмечает издание.
«Возможно, он действительно перерезает ленты на фабриках (…), но мы не можем проверить, настоящие ли это фотографии», — заявил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен, комментируя последнее появление Ким Чен Ына на публике.
2 мая в сети появились кадры с церемонии открытия завода по производству удобрений, где Ким Чен Ын торжественно разрезает ленточку. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото лидер КНДР выглядит здоровым.
15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии».
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В мире , Азия , Чен Ким , Роберт О'брайен , КНДР
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