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В Литве разрешили работу баров и ресторанов 

ИА Regnum 13 мая 2020
В Литве разрешили работу баров и ресторанов
Фото: РИА Новости
Правительство Литвы сегодня, 13 мая, во время своего заседания утвердило очередные меры послабления режима карантина в стране, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Разрешены работы кафе, баров и ресторанов. Время ограничено до 22.00, что уже вызвало критику литовской ассоциации гостинично-ресторанного бизнеса, которая просила разрешить заведениям работать до 23.00. Общепиты внутри помещений смогут открыться с 18 мая.
Кроме этого смягчён масочный режим, разрешено в общественных местах собираться до пяти человек, а маски носить на улицах только рекомендовано. В закрытых помещениях они по-прежнему обязательны.
С 25 мая разрешено возобновить деятельность начальным школам. Детским садам было ранее разрешено вернуться к работе с 18 мая.
Расширен список погранпереходов по которым можно проехать из Литвы в Латвию и Польшу. Расширен перечень полётов гражданской авиации. С 30 мая разрешена часть спортивных мероприятий, которые должны проходить без болельщиков.
С 18 мая разрешены экскурсии небольших групп, с 30 мая заработают СПА-салоны и будут позволены общественные мероприятия в количестве не более 30 человек.
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Комментарии
В мире , Эпидемия , ИА REGNUM , Литва
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