США готовят Китаю судьбу СССР 

Внесение в сенат США проекта о санкциях против Китая из-за коронавируса показывает планы Вашингтона на беспрецедентную экономическую изоляцию КНР. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.
В американский сенат внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции. Сенатор Линдси Грэм объявил, что Китай отказывается допустить международное сообщество в лабораторию в Ухане для расследования причин появления нового вируса. А значит, против КНР будут вводиться санкции, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" эпидемии.
Законопроект подразумевает: в течение 60 дней Конгресс должен получить подтверждение, что Китай предоставил полный отчет для любого исследования, которое ведется США, их союзниками или структурами ООН. Также от КНР требуют закрыть все рынки морепродуктов, якобы может происходить передача вирусов от животных к человеку И освободить активистов, задержанных в Гонконге с начала пандемии во время антиправительственных акций. В противном случае последуют жесткие санкции.
"Коронавирус дал Вашингтону уникальный шанс легитимизировать все прежние меры давления на Китай и ввести новые, беспрецедентные по жесткости, — отмечает Блохин. — Если раньше торговые претензии к КНР выглядели личными амбициями президента Дональда Трампа, то теперь мир подводят к мысли: китайцы виновны в распространении пандемии, от которой пострадали и погибли люди по всему миру, и за это Пекин должен ответить. Таким образом, США глобально переориентируют роль КНР в мире.
Сначала Трамп пытался разыграть против Компартии Китая карту Гонконга, пытаясь спровоцировать на жесткие действия против мятежников. На эту провокацию власти КНР не поддались. COVID-19 стал поводом начать другую игру, привычную для США — обвинения в немыслимых преступлениях. По сути, Штаты заготовили Китаю судьбу СССР — экономическая изоляция, многочисленные санкции и постоянное давление, в том числе идеологическое".
Санкции по российскому сценарию
"Уверен, что если бы не обман Коммунистической партии Китая, здесь, в США, вируса бы не было", — заявил Грэм.
Он добавил, что КНР никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, пока ее не заставят делать это. Подобной риторикой Вашингтон уже оперировал, когда вводил санкции против Ирана после разрыва ядерной сделки — Тегеран априори выставлялся виновным без каких-то доказательств. Примерно также звучали обвинения против РФ во вмешательстве в выборы.
Внесенный в Сенат законопроект дает американскому президенту полномочия вводить такие санкции, как заморозка активов, запрет на въезд, аннулирование виз, запрет американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия, запрет китайским компания размещать свои ценные бумаги на американских биржах. Накануне Трамп уже запретил федеральным пенсионным фондам США размещать средства в компаниях КНР.
"Теперь, когда США получили повод для легитимизации нападок на Китай, будет развернута целая программа по демонизации этой страны. Все те приемы, что раньше использовались для создания "страны-агрессора" для СССР и России, будут применены к Китаю. Азиатскую страну обвинять в работе над бактериологическим оружием, намеренном заражении коронавирусом мира, начале экспансии и много в чем еще.
Но главная цель этой игру — полная экономическая изоляция Китая. До прихода Трампа на пост президента элиты США обсуждали проект "Кимерика" — экономика Китая могла стать дополнением к американской. Нынешний президент поставил точку на этих проектах, начав восстановление экономического потенциала Штатов. А это значит, что производство на своей территории будет возрождаться, а экономическая зависимость от Китая — снижаться.
По сути, мы видим, что санкциями Вашингтон заявил о полном переделе американо-китайской экономической модели. Идущие в КНР финансовые потоки Штаты постараются перекрыть с помощью лояльных Японии, Кореи, Таиланда, Вьетнама и других союзников. Китай, по планам Вашингтона, должен оказаться в полной изоляции. А США — в эпохе экономического расцвета", — подчеркивает Блохин.
Доказательств от США не будет
Трамп открыто обвинил Китай в бедственном положении Америки в разгар коронавируса, когда число жертв ежедневно начало исчисляться тысячами. По словам американского президента, КНР несвоевременно раскрыл миру информацию о COVID-19 и не сделал все возможное, чтобы сдержать инфекцию внутри своих границ. Сейчас к этому добавились обвинения в сокрытии данных о происхождении вируса.
Пекин отвергал изначально все доводы США, указывая, что стал первой жертвой инфекции. Сегодня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь уже от лица Компартии КНР выразил решительный протест в связи с внесением рядом американских сенаторов законопроекта о санкциях. "Данным документом Вашингтон хочет переложить на других свою ответственность за провал в борьбе с коронавирусом", — заявил чиновник.
"США взяли курс на разрыв экономической зависимости от КНР, и сомнений, что весь набор санкций против КНР будет применен, не остается. По сути, это все те же санкции, что с 2014 года Штаты применяют к России. Что бы теперь ни сделал Пекин, он уже назначен виновным и изменить это не в силах. Его последовательно будут экономически изолировать, перенося любыми путями производство и финансовые потоки на территорию Америки.
Особенность лишь в том, что санкции против КНР будут вводиться не сразу, ка в случае с РФ, а постепенно и долго — по мере того, как будет снижаться зависимость. Китай вынужден будет переориентировать торговлю отношения на Евразию, так как в азиатском регионе ему создадут образ "токсичного партнера" — не только санкциями, но и другими политическими приемами США.
В итоге Штаты запустили глобальный передел всей торгово-экономической системы мира, в которой надеются выиграть. Насколько успешным будет этот антикитайский маневр, покажет время", — заключает Константин Блохин.