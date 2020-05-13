США готовят Китаю судьбу СССР 

Внесение в сенат США проекта о санкциях против Китая из-за коронавируса показывает планы Вашингтона на беспрецедентную экономическую изоляцию КНР. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

В американский сенат внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции. Сенатор Линдси Грэм объявил, что Китай отказывается допустить международное сообщество в лабораторию в Ухане для расследования причин появления нового вируса. А значит, против КНР будут вводиться санкции, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" эпидемии.

Законопроект подразумевает: в течение 60 дней Конгресс должен получить подтверждение, что Китай предоставил полный отчет для любого исследования, которое ведется США , их союзниками или структурами ООН . Также от КНР требуют закрыть все рынки морепродуктов, якобы может происходить передача вирусов от животных к человеку И освободить активистов, задержанных в Гонконге с начала пандемии во время антиправительственных акций. В противном случае последуют жесткие санкции.

"Коронавирус дал Вашингтону уникальный шанс легитимизировать все прежние меры давления на Китай и ввести новые, беспрецедентные по жесткости, — отмечает Блохин. — Если раньше торговые претензии к КНР выглядели личными амбициями президента Дональда Трампа, то теперь мир подводят к мысли: китайцы виновны в распространении пандемии, от которой пострадали и погибли люди по всему миру, и за это Пекин должен ответить. Таким образом, США глобально переориентируют роль КНР в мире.

Сначала Трамп пытался разыграть против Компартии Китая карту Гонконга, пытаясь спровоцировать на жесткие действия против мятежников. На эту провокацию власти КНР не поддались. COVID-19 стал поводом начать другую игру, привычную для США — обвинения в немыслимых преступлениях. По сути, Штаты заготовили Китаю судьбу СССР — экономическая изоляция, многочисленные санкции и постоянное давление, в том числе идеологическое".

Санкции по российскому сценарию

"Уверен, что если бы не обман Коммунистической партии Китая, здесь, в США, вируса бы не было", — заявил Грэм.

Он добавил, что КНР никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, пока ее не заставят делать это. Подобной риторикой Вашингтон уже оперировал, когда вводил санкции против Ирана после разрыва ядерной сделки — Тегеран априори выставлялся виновным без каких-то доказательств. Примерно также звучали обвинения против РФ во вмешательстве в выборы.

Внесенный в Сенат законопроект дает американскому президенту полномочия вводить такие санкции, как заморозка активов, запрет на въезд, аннулирование виз, запрет американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия, запрет китайским компания размещать свои ценные бумаги на американских биржах. Накануне Трамп уже запретил федеральным пенсионным фондам США размещать средства в компаниях КНР.

"Теперь, когда США получили повод для легитимизации нападок на Китай, будет развернута целая программа по демонизации этой страны. Все те приемы, что раньше использовались для создания "страны-агрессора" для СССР и России, будут применены к Китаю. Азиатскую страну обвинять в работе над бактериологическим оружием, намеренном заражении коронавирусом мира, начале экспансии и много в чем еще.

Но главная цель этой игру — полная экономическая изоляция Китая. До прихода Трампа на пост президента элиты США обсуждали проект "Кимерика" — экономика Китая могла стать дополнением к американской. Нынешний президент поставил точку на этих проектах, начав восстановление экономического потенциала Штатов. А это значит, что производство на своей территории будет возрождаться, а экономическая зависимость от Китая — снижаться.

По сути, мы видим, что санкциями Вашингтон заявил о полном переделе американо-китайской экономической модели. Идущие в КНР финансовые потоки Штаты постараются перекрыть с помощью лояльных Японии, Кореи, Таиланда, Вьетнама и других союзников. Китай, по планам Вашингтона, должен оказаться в полной изоляции. А США — в эпохе экономического расцвета", — подчеркивает Блохин.

Доказательств от США не будет

Трамп открыто обвинил Китай в бедственном положении Америки в разгар коронавируса, когда число жертв ежедневно начало исчисляться тысячами. По словам американского президента, КНР несвоевременно раскрыл миру информацию о COVID-19 и не сделал все возможное, чтобы сдержать инфекцию внутри своих границ. Сейчас к этому добавились обвинения в сокрытии данных о происхождении вируса.

Пекин отвергал изначально все доводы США, указывая, что стал первой жертвой инфекции. Сегодня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь уже от лица Компартии КНР выразил решительный протест в связи с внесением рядом американских сенаторов законопроекта о санкциях. "Данным документом Вашингтон хочет переложить на других свою ответственность за провал в борьбе с коронавирусом", — заявил чиновник.

"США взяли курс на разрыв экономической зависимости от КНР, и сомнений, что весь набор санкций против КНР будет применен, не остается. По сути, это все те же санкции, что с 2014 года Штаты применяют к России. Что бы теперь ни сделал Пекин, он уже назначен виновным и изменить это не в силах. Его последовательно будут экономически изолировать, перенося любыми путями производство и финансовые потоки на территорию Америки.

Особенность лишь в том, что санкции против КНР будут вводиться не сразу, ка в случае с РФ, а постепенно и долго — по мере того, как будет снижаться зависимость. Китай вынужден будет переориентировать торговлю отношения на Евразию, так как в азиатском регионе ему создадут образ "токсичного партнера" — не только санкциями, но и другими политическими приемами США.