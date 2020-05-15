Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин испугался визита Козака в Берлин 

РИА Новости и ещё 68 41 минуту назад
Климкин испугался визита Козака в Берлин
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин вызвал беспокойство у бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом он сам написал в фейсбуке.
По мнению экс-дипломата, этот визит стал "негативной историей" для его страны.
"В том, что что-то происходит через нашу голову мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит в процессе урегулирования, в частности об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, "не вдохновляет", — сказал Климкин
Он признался, что его очень беспокоит, что переговоры проходили не по телефону, а это "свидетельствует о необходимости обсуждения конфиденциальных тем". Экс-министр предположил, что Германия хотела дать Украине сигнал, что ей следует держаться "нормандского формата" и "не увлекаться" двусторонними контактами.
Климкин также напомнил, что следующие полгода именно ФРГ председательствует в Евросоюзе и именно эта страна будет влиять на повестку дня в блоке. Кроме того, бывший глава украинской дипломатии предположил, что на встрече в немецкой столице обсуждалась возможность обхода санкций США против "Северного потока — 2".
"В целом картина у нас складывается несимпатичная", — заключил Климкин.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению немецкой стороны для обсуждения урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также встречи с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером. Сам Козак заявил по итогам, что состоявшиеся переговоры с немецкой стороной по урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе были конструктивными и протекали в деловом ключе.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что "ни о каких играх за спиной речь не идет", поскольку Киеву заранее сообщили об этих переговорах.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Последние новости
Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Поклонская ответила Гордону, назвавшему ее символом предательства Песков рассказал, как заразился коронавирусом Песков рассказал, как заразился коронавирусом Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
Комментарии 15
В мире , Политика , Павел Климкин , Дмитрий Кулеба , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , МИД , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи»
«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи»
Унижавшая детей воспитательница сделала признание
Унижавшая детей воспитательница сделала признание
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
11-летняя сирота забеременела от сводного брата
11-летняя сирота забеременела от сводного брата
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Видео
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение