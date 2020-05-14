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СМИ: Обиженный Коломойский может начать войну с Зеленским 

Мария Иванова и ещё 4 1 час назад
Коломойский может начать войну с Зеленским
Фото: Reuters
Издание «Свободная пресса» предположило, что принятие Верховной Радой «антиколомойского» закона приведет к открытому объявлению войны Игорем Коломойским президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как писал «Рамблер», законопроект о внесении изменений в регулирование банковской деятельности называют «антиколомойским»: считается, что он лишит бизнесмена шанса вернуть национализированный «Приватбанк». Без этого документа Международный валютный фонд отказывается выделять Киеву новый транш.
Источник в депутатском корпусе заявил изданию Strana.ua, что команда Зеленского не хочет уничтожать Коломойского.
«Его не планируют как-то серьезно трогать и отбирать то, что он имеет сейчас», — отметил собеседник издания.
По его версии, новый закон не навредит бизнесмену, его активы в счет долгов перед «Приватбанком» конфисковывать не будут. Депутат допустил, что позже закон могут отменить через конституционный суд.
«Просто Коломойскому объясняют, что он должен быть одним из олигархов, а не главным, как ему хотелось бы. Отсюда и его обида. Но, думаю, пройдет», — отметил источник.
Однако «Свободная пресса» считает, что закон может спровоцировать Коломойского и тот начнет «активно расшатывать» положение Зеленского.
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада , интернет-издание "Свободная пресса"
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