Коломойский может начать войну с Зеленским

Как писал «Рамблер», законопроект о внесении изменений в регулирование банковской деятельности называют «антиколомойским»: считается, что он лишит бизнесмена шанса вернуть национализированный «Приватбанк». Без этого документа Международный валютный фонд отказывается выделять Киеву новый транш.

Источник в депутатском корпусе заявил изданию Strana.ua, что команда Зеленского не хочет уничтожать Коломойского.

«Его не планируют как-то серьезно трогать и отбирать то, что он имеет сейчас», — отметил собеседник издания.

По его версии, новый закон не навредит бизнесмену, его активы в счет долгов перед «Приватбанком» конфисковывать не будут. Депутат допустил, что позже закон могут отменить через конституционный суд.

«Просто Коломойскому объясняют, что он должен быть одним из олигархов, а не главным, как ему хотелось бы. Отсюда и его обида. Но, думаю, пройдет», — отметил источник.

Однако «Свободная пресса» считает, что закон может спровоцировать Коломойского и тот начнет «активно расшатывать» положение Зеленского.