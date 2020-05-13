Коронавирус отступил еще в одной стране — в Таиланде впервые с момента начала эпидемии не зафиксировано ни одного нового случая и ни одной смерти от него. Об этом сообщает Bangkok Post.

Несмотря на позитивные новости, власти призвали людей не отказываться от мер предосторожности для борьбы с инфекцией. В частности, рекомендуется часто мыть руки, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Такое поведение в стране называют «правилами новой нормальности».

За все время в Таиланде было зафиксировано 3017 случаев COVID-19, 56 человек умерли, 2844 выздоровели.

В конце апреля сообщалось, что Вьетнам распрощался с коронавирусом — за неделю там не было зафиксировано ни одного нового случая заражения, в результате чего в стране решили снять карантин. В частности, в крупных городах снова разрешена предпринимательская деятельность: там открылись кафе и магазины. Сообщается, что дети снова пошли в школы, также заработал общественный транспорт.

Ранее в Иордании поделились секретом успеха в борьбе с коронавирусом. Страна ввела превентивные меры, закрыв страну еще до появления вспышки COVID-19 внутри государства. Кроме того, всех прибывших в нее сразу отправляли на обязательный карантин сроком две недели. Параллельно власти изолировали небольшое число зараженных. Такие действия дали хороший результат.