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Коронавирус отступил еще в одной стране 

Lenta.ru 33 минуты назад
Коронавирус отступил еще в одной стране
Фото: Reuters
Коронавирус отступил еще в одной стране — в Таиланде впервые с момента начала эпидемии не зафиксировано ни одного нового случая и ни одной смерти от него. Об этом сообщает Bangkok Post.
Несмотря на позитивные новости, власти призвали людей не отказываться от мер предосторожности для борьбы с инфекцией. В частности, рекомендуется часто мыть руки, носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Такое поведение в стране называют «правилами новой нормальности».
За все время в Таиланде было зафиксировано 3017 случаев COVID-19, 56 человек умерли, 2844 выздоровели.
В конце апреля сообщалось, что Вьетнам распрощался с коронавирусом — за неделю там не было зафиксировано ни одного нового случая заражения, в результате чего в стране решили снять карантин. В частности, в крупных городах снова разрешена предпринимательская деятельность: там открылись кафе и магазины. Сообщается, что дети снова пошли в школы, также заработал общественный транспорт.
Ранее в Иордании поделились секретом успеха в борьбе с коронавирусом. Страна ввела превентивные меры, закрыв страну еще до появления вспышки COVID-19 внутри государства. Кроме того, всех прибывших в нее сразу отправляли на обязательный карантин сроком две недели. Параллельно власти изолировали небольшое число зараженных. Такие действия дали хороший результат.
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В мире , Таиланд
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