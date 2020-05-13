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Украинцам запретили ездить в Белоруссию по внутренним паспортам 

Lenta.ru и ещё 7 25 минут назад
Украинцам ограничили поездки в Белоруссию
Фото: РИА Новости
Правительство Украины запретило своим гражданам ездить в Белоруссию по внутренним паспортам. Об этом сообщает «Украинская правда».
Запрет вступит в силу с 1 сентября 2019 года. Его введение объяснили низким уровнем защиты внутренних паспортов Украины и невозможность автоматического считывания с них информации при прохождении пограничного контроля.
Правительство уточнило, что запрет будет касаться только пересечения границы из Украины в Белоруссию, в обратном направлении граждане Украины смогут пересечь ее по внутренним паспортам и после 1 сентября.
Ранее между двумя странами действовало соглашение от 2009 года о безвизовых поездках украинцев по Белоруссии. Они могут въезжать, выезжать, следовать транзитом по территории страны и находиться там до 90 дней в течение 180 дней без виз на основании внутренних паспортов.
18 декабря правительство Украины запретило гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам. В упрощенном режиме пересечения границы в украинском МИД усматривают угрозу государственной безопасности.
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В мире , Украина , МИД , Правительство Украины
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