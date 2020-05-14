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Режим ЧП в Армении будет продлён до 13 июня 

RT на русском и ещё 14 1 час назад
Режим ЧП в Армении будет продлён
Фото: Reuters
Режим чрезвычайного положения в Армении будет продлён ещё на месяц, до 13 июня.
Как пишет Sputnik Армения, постановление об этом было принято на заседании правительства 14 мая.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране может резко ухудшиться ситуация с распространением коронавируса.
По данным Минздрава Армении на 13 мая, в стране 3718 человек инфицированы COVID-19, скончались 48.
16 марта в Армении ввели режим ЧП на месяц из-за коронавируса. Затем действие режима было продлено.
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В мире , Кавказ , Продлить жизнь , Никол Пашинян , ИА Sputnik , Армения
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