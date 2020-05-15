В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2652 

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на семь человек и достигло 2652, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции , выявили первый в республике случай COVID-19. В четверг число зарегистрированных случаев выросло до 2645, скончались 11 пациентов, 2136 выздоровели.

"По состоянию на 15 мая 2020 года, 10.00 (8.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2652", — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из подтвержденных новых семи случаев три выявлено у граждан, прибывших из Таджикистана, еще четыре — у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. В четверг всего было зафиксировано 33 новых случая COVID-19.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 505 пациентов с COVID-19, в том числе восемь — в тяжелом состоянии.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановится транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны. Поэтапное смягчение условий карантина началось еще с 30 апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны — "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф