Генсек ООН выступил за отмену санкций

"Я полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с некоторыми аспектами этого глобального вызова. Я призываю государства — члены ООН, включая Российскую Федерацию, поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения, в том числе посредством финансирования Глобального плана по гуманитарному реагированию, запущенного в марте 2020 года", — говорится в письме генсека всемирной организации.

Он напомнил, что в своем письме лидерам "Группы двадцати" от 26 марта он также "призвал воздержаться от применения санкций, которые могут подорвать способность государств эффективно реагировать на пандемии", повторив этот тезис на брифинге с членами G20 27 марта. Гутерриш ранее также поддержал заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет , в котором она призвала "к пересмотру широких секторальных санкций в отношении стран, столкнувшихся с коронавирусом, для того, чтобы избежать разрушения систем здравоохранения какой бы то ни было страны".

Гутерриш поблагодарил Слуцкого за письмо от 24 апреля 2020 года, в котором глава думского комитета поделился "соображениями о беспрецедентных вызовах, с которыми столкнулось человечество в связи с пандемией COVID-19, в том числе о негативных последствиях односторонних санкций". "В этом контексте я имею честь сослаться на свое письмо его превосходительству постоянному представителю Российской Федерации при ООН В. А. Небензе на эту же тему, в котором я выразил солидарность с правительствами и людьми во всем мире перед лицом этого кризиса", — добавил генсек.

"Я намерен впредь в публичном и в частном порядке принимать активное участие в решении этих вопросов, — резюмировал генсек ООН. — Надеюсь на поддержку правительства и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нашим совместным усилиям по борьбе с разрушительной пандемией и обеспечению безопасности и благополучия всего человечества".

В своем обращении Слуцкий обратился "ко всем здравомыслящим политикам" в руководстве Европейского Союза, США, Великобритании, ведущих международных, межпарламентских и общественных организаций с призывом отказаться от деструктивной санкционной политики.