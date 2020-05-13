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Гутерриш поддержал призыв Слуцкого отказаться от санкций на фоне пандемии коронавируса 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Генсек ООН выступил за отмену санкций
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал обращение председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого к политикам в ЕС, США и в межпарламентских структурах с призывом отказаться от политики санкций и сплотиться для борьбы с пандемией коронавируса. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.
"Я полностью разделяю ваши взгляды на необходимость международного сотрудничества в борьбе с некоторыми аспектами этого глобального вызова. Я призываю государства — члены ООН, включая Российскую Федерацию, поддерживать друг друга в борьбе с крупнейшим кризисом нашего времени в области здравоохранения, в том числе посредством финансирования Глобального плана по гуманитарному реагированию, запущенного в марте 2020 года", — говорится в письме генсека всемирной организации.
Он напомнил, что в своем письме лидерам "Группы двадцати" от 26 марта он также "призвал воздержаться от применения санкций, которые могут подорвать способность государств эффективно реагировать на пандемии", повторив этот тезис на брифинге с членами G20 27 марта. Гутерриш ранее также поддержал заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором она призвала "к пересмотру широких секторальных санкций в отношении стран, столкнувшихся с коронавирусом, для того, чтобы избежать разрушения систем здравоохранения какой бы то ни было страны".
Гутерриш поблагодарил Слуцкого за письмо от 24 апреля 2020 года, в котором глава думского комитета поделился "соображениями о беспрецедентных вызовах, с которыми столкнулось человечество в связи с пандемией COVID-19, в том числе о негативных последствиях односторонних санкций". "В этом контексте я имею честь сослаться на свое письмо его превосходительству постоянному представителю Российской Федерации при ООН В. А. Небензе на эту же тему, в котором я выразил солидарность с правительствами и людьми во всем мире перед лицом этого кризиса", — добавил генсек.
"Я намерен впредь в публичном и в частном порядке принимать активное участие в решении этих вопросов, — резюмировал генсек ООН. — Надеюсь на поддержку правительства и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нашим совместным усилиям по борьбе с разрушительной пандемией и обеспечению безопасности и благополучия всего человечества".
В своем обращении Слуцкий обратился "ко всем здравомыслящим политикам" в руководстве Европейского Союза, США, Великобритании, ведущих международных, межпарламентских и общественных организаций с призывом отказаться от деструктивной санкционной политики.
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Комментарии 1
В мире , Мишель Бачелет , Леонид Слуцкий , Антониу Гутерриш , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Госдума , ИТАР-ТАСС , США
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