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Трамп рассказал о скончавшихся от коронавируса друзьях 

Российская Газета и ещё 36 1 час назад
«Я потерял пять человек. Это ужасно»: Трамп о COVID-19
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, признался, что от нового коронавируса скончались несколько его знакомых.
"Я потерял пять человек. Двое были моими очень хорошими друзьями. Это ужасно", — поделился своими мыслями американский лидер. Он подчеркнул, что знакомые были в возрасте, имели проблемы со здоровьем.
Глава Белого дома сравнил SARS-CoV-2 с обычным гриппом, который не настолько коварен и непредсказуем. По словам президента, коронавирус убивает человека очень быстро. "Вы звоните им через два-три дня, чтобы спросить, как у них дела? Сэр, они в коме. В коме?", — описал произошедшее со своими друзьями Трамп. Его слова приводит РИА Новости.
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В мире , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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