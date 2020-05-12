Скончался актер из мюзикла «Мулен Руж» 

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Дигнам известен по фильмам австралийского режиссера База Лурманна. Он сыграл отца Бенедикта в «Австралии», отца главного героя в «Мулен Руж», а также снялся в эпизодической роли в «Великом Гэтсби».

Среди других ролей актера в кино: «Дуэлянты», «Дикая утка», «Оскар и Люсинда», «Под облаками», «Их поменяли телами», «Прибежище дьявола», «Дерево» и др.

Дигнам также работал на телевидении и в театре. Он играл Понтия Пилата в австралийской версии мюзикла « Иисус Христос — суперзвезда» в 1972–73 годах и участвовал в телевизионной записи постановки.

Сын Дигнама Николас Гледхилл тоже стал актером.