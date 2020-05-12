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Скончался актер из мюзикла «Мулен Руж» 

Вероника Полынина 44 минуты назад
Скончался актер из мюзикла «Мулен Руж»
Фото: Кадр из фильма "Moulin Rouge!"
Австралийский актер Артур Дигнам скончался от сердечного приступа в возрасте 80 лет, сообщает Sydney Morning Herald.
Дигнам известен по фильмам австралийского режиссера База Лурманна. Он сыграл отца Бенедикта в «Австралии», отца главного героя в «Мулен Руж», а также снялся в эпизодической роли в «Великом Гэтсби».
Среди других ролей актера в кино: «Дуэлянты», «Дикая утка», «Оскар и Люсинда», «Под облаками», «Их поменяли телами», «Прибежище дьявола», «Дерево» и др.
Дигнам также работал на телевидении и в театре. Он играл Понтия Пилата в австралийской версии мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» в 1972–73 годах и участвовал в телевизионной записи постановки.
Сын Дигнама Николас Гледхилл тоже стал актером.
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В мире , Иисус Христос , Артур Дигнам
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