Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В результате митинга в Черногории пострадали двое полицейских 

News.ru и ещё 29 1 час назад
Во время митинга в Черногории пострадали полицейские
Фото: News.ru
Управление полиции Черногории сообщило о двух пострадавших сотрудниках правоохранительных органов. Они получили травмы на одной из центральных улиц города Плевля.
Демонстранты, которые вышли на митинг, начали забрасывать полицейских камнями, бутылками и пиротехническими средствами. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ. На данный момент поиски зачинщиков беспорядков продолжаются, сообщает ТАСС.
Митингующие требовали освобождения задержанного в ночь на среду православного епископа Иоаникия.
NEWS.ru писал ранее, что черногорская полиция задержала епископа и семерых священников.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
News.ru: последние новости
Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за пандемии Финляндия не будет продлевать визы россиянам из-за пандемии Президент Франции заявил о возможной повторной изоляции из-за коронавируса Президент Франции заявил о возможной повторной изоляции из-за коронавируса Экс-главу предвыборного штаба Трампа перевели под домашний арест Экс-главу предвыборного штаба Трампа перевели под домашний арест
В мире , МВД , ИТАР-ТАСС , Черногория
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
В США заподозрили, что с Трампом «что-то не так»
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Эмин Агаларов объявил о разводе
Эмин Агаларов объявил о разводе
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
На даче в России нашли скелет человека с бутылкой
На даче в России нашли скелет человека с бутылкой
Видео
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
00:28
Опубликовано видео последствий урагана в Чите
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
03:00
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
00:59
Горящий БТР-80А в Йемене попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
01:00
Опубликовано видео лесного пожара у федеральной трассы в Забайкалье
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
00:59
Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене
Армия
Меркель пригрозила России новыми санкциями
01:02
Меркель пригрозила России новыми санкциями
В мире
«Коронавирус может никогда не уйти»
00:59
«Коронавирус может никогда не уйти»
В мире
Песков рассказал о состоянии Мишустина
04:44
Песков рассказал о состоянии Мишустина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение