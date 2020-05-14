Во время митинга в Черногории пострадали полицейские

Управление полиции Черногории сообщило о двух пострадавших сотрудниках правоохранительных органов . Они получили травмы на одной из центральных улиц города Плевля.

Демонстранты, которые вышли на митинг, начали забрасывать полицейских камнями, бутылками и пиротехническими средствами. В ответ на это полиция применила слезоточивый газ. На данный момент поиски зачинщиков беспорядков продолжаются, сообщает ТАСС.

Митингующие требовали освобождения задержанного в ночь на среду православного епископа Иоаникия.

NEWS.ru писал ранее, что черногорская полиция задержала епископа и семерых священников.