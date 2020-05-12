Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине заявили о второй волне коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
На Украине заявили о второй волне коронавируса
Фото: РИА Новости
Губернатор Винницкой области Украины Владислав Скальский заявил о признаках второй волны коронавируса в регионе. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает «Страна.ua».
«В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев. А также за последние сутки мы имеем 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью», — сказал Скальский.
Всего в Винницкой области подтверждено 580 случаев коронавируса. В больницах остаются 70 пациентов, восемь из них — дети. Восемь инфицированных пребывают в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке, один находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Скончались шесть пациентов с коронавирусом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешние показатели инфицирования коронавирусом в стране позволяют рассматривать будущие этапы ослабления карантина. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объявил, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 16 023 человека, 425 пациентов умерли.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Последние новости
Песков заразился коронавирусом Песков заразился коронавирусом В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей Названы две версии гибели российского миллиардера Названы две версии гибели российского миллиардера
Комментарии
В мире , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Атаку сирийцев на российскую военную полицию сняли на видео
Атаку сирийцев на российскую военную полицию сняли на видео
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
00:52
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
В мире Общество
Кабмин уточнил способ обращения за выплатами семьям
00:22
Кабмин уточнил способ обращения за выплатами семьям
Общество Другое
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
01:04
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение