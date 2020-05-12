Украинские активисты подожгли шины у офиса Зеленского 

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Активисты подожгли шины у офиса президента Украины Владимира Зеленского , чтобы "напомнить, что может быть в случае сдачи национальных интересов", возникла потасовка с правоохранителями, пострадавших нет, сообщила пресс-офицер Печерского управления национальной полиции в Киеве Оксана Тищенко.

По данным одного из очевидцев, акция проходила, чтобы "напомнить президенту, что может быть в случае сдачи национальных интересов".

"Активисты подожгли шины и из-за этого возникли столкновения с правоохранителями. Там кратковременная потасовка. В результате происшествия никто не пострадал. Нет, никого не задерживали. На месте сейчас разбираются. А по поводу действия правонарушителей будут разбираться пожарные, они сейчас разбираются с этими лицами. Они будут фиксировать", — цитирует Тищенко агентство "РБК-Украина".

Она добавила, что правоохранители продолжают наблюдать за соблюдением общественного порядка.