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Украинские активисты подожгли шины у офиса Зеленского 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Украинские активисты подожгли шины у офиса Зеленского
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Активисты подожгли шины у офиса президента Украины Владимира Зеленского, чтобы "напомнить, что может быть в случае сдачи национальных интересов", возникла потасовка с правоохранителями, пострадавших нет, сообщила пресс-офицер Печерского управления национальной полиции в Киеве Оксана Тищенко.
По данным одного из очевидцев, акция проходила, чтобы "напомнить президенту, что может быть в случае сдачи национальных интересов".
"Активисты подожгли шины и из-за этого возникли столкновения с правоохранителями. Там кратковременная потасовка. В результате происшествия никто не пострадал. Нет, никого не задерживали. На месте сейчас разбираются. А по поводу действия правонарушителей будут разбираться пожарные, они сейчас разбираются с этими лицами. Они будут фиксировать", — цитирует Тищенко агентство "РБК-Украина".
Она добавила, что правоохранители продолжают наблюдать за соблюдением общественного порядка.
"Никто не пострадал. Заявлений к нам никаких не поступало", — резюмировала она.
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В мире , Происшествия , Владимир Зеленский , Киев
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