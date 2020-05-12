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Один работник заразил коронавирусом больше 500 коллег 

Мария Иванова 1 час назад
Один работник заразил коронавирусом больше 500 коллег
Фото: РИА Новости
Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил, что работник рыбоперерабатывающего завода из города Тема заразил 533 коллег новым коронавирусом. Об этом сообщает AsiaOne.
Органы здравоохранения Ганы сообщили о вспышке на промышленном объекте поздним вечером 8 мая, но не предоставили подробностей. Заболевшие работники составляют около 11,3 процента от общего числа случаев коронавируса в Гане.
«Все 533 работника были заражены одним человеком», — заявил позже президент Акуфо-Аддо.
Он не уточнил, как именно болезнь распространялась на заводе и действовали ли на предприятии меры безопасности.
По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 12 мая в Гане зарегистрировали 4700 случаев коронавируса, 22 человека умерли, 494 излечились.
Как писал «Рамблер», ранее ведущий китайский эксперт по атипичной пневмонии и новому коронавирусу Чжун Наньшань говорил, что один инфицированный коронавирусом человек может заразить еще двух-трех, этим объясняется высокая скорость распространения заболевания.
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В мире , Гана
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