Один работник заразил коронавирусом больше 500 коллег 

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил, что работник рыбоперерабатывающего завода из города Тема заразил 533 коллег новым коронавирусом. Об этом сообщает AsiaOne.

Органы здравоохранения Ганы сообщили о вспышке на промышленном объекте поздним вечером 8 мая, но не предоставили подробностей. Заболевшие работники составляют около 11,3 процента от общего числа случаев коронавируса в Гане.

«Все 533 работника были заражены одним человеком», — заявил позже президент Акуфо-Аддо.

Он не уточнил, как именно болезнь распространялась на заводе и действовали ли на предприятии меры безопасности.

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 12 мая в Гане зарегистрировали 4700 случаев коронавируса, 22 человека умерли, 494 излечились.

Как писал «Рамблер», ранее ведущий китайский эксперт по атипичной пневмонии и новому коронавирусу Чжун Наньшань говорил, что один инфицированный коронавирусом человек может заразить еще двух-трех, этим объясняется высокая скорость распространения заболевания.