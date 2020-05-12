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Мэр Парижа попросила открыть для горожан парки и сады 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Мэр Парижа попросила открыть для горожан парки и сады
Фото: JB Autissier /www.imago-images.de/Global Look Press
Мэр французской столицы Анн Идальго попросила открыть для посещения горожанами зелёные зоны — парки и сады города. Она считает, что люди могут гулять в них при условии ношения защитных масок.
Париж, население которого составляет около 2,2 млн человек, почти два месяца находится под ограничительными мерами, введёнными из-за пандемии коронавируса, отмечает Le Figaro. Между тем, режим чрезвычайного положения во Франции будет действовать до 10 июля.
11 мая на фоне хорошей погоды и ослабления ограничений на передвижения жители собрались у канала Сан-Мартен. В результате правоохранителям пришлось перекрыть движение из-за несоблюдения горожанами социальной дистанции, а глава МВД Кристоф Кастанер запретил распивать спиртные напитки у воды.
Координатор стратегии начавшегося выхода Франции из режима изоляции, введённого из-за пандемии COVID-19, Жан Кастекс сообщил, что население должно быть готово к повторной массовой изоляции, писал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Кристоф Кастанер , Анн Идальго , МВД , Le Figaro
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