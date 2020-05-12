Мэр Парижа попросила открыть для горожан парки и сады 

Мэр французской столицы Анн Идальго попросила открыть для посещения горожанами зелёные зоны — парки и сады города. Она считает, что люди могут гулять в них при условии ношения защитных масок.
Париж, население которого составляет около 2,2 млн человек, почти два месяца находится под ограничительными мерами, введёнными из-за пандемии коронавируса, отмечает Le Figaro. Между тем, режим чрезвычайного положения во Франции будет действовать до 10 июля.
Compte tenu des besoins des Parisiens, car Paris est une ville très dense, je renouvelle ma demande d'ouvrir à la promenade les parcs et les jardins avec port du masque obligatoire, ce qui devrait aussi être le cas dans toutes les rues de notre ville. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 12, 2020
11 мая на фоне хорошей погоды и ослабления ограничений на передвижения жители собрались у канала Сан-Мартен. В результате правоохранителям пришлось перекрыть движение из-за несоблюдения горожанами социальной дистанции, а глава МВД Кристоф Кастанер запретил распивать спиртные напитки у воды.
Координатор стратегии начавшегося выхода Франции из режима изоляции, введённого из-за пандемии COVID-19, Жан Кастекс сообщил, что население должно быть готово к повторной массовой изоляции, писал NEWS.ru.