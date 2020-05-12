Мэр Парижа попросила открыть для горожан парки и сады 

Compte tenu des besoins des Parisiens, car Paris est une ville très dense, je renouvelle ma demande d'ouvrir à la promenade les parcs et les jardins avec port du masque obligatoire, ce qui devrait aussi être le cas dans toutes les rues de notre ville. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 12, 2020

Париж, население которого составляет около 2,2 млн человек, почти два месяца находится под ограничительными мерами, введёнными из-за пандемии коронавируса, отмечает Le Figaro. Между тем, режим чрезвычайного положения во Франции будет действовать до 10 июля.