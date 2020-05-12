На офис Зеленского и Китай подали в суд из-за COVID-19

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Украинская общественная организация подала в суд на ряд министерств, чиновников и депутатов, а также на государственный совет КНР из-за бездействия при распространении коронавируса COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба окружного админсуда Киева

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, ответчиками в котором определены государственный совет КНР, офис президента Украины, кабинет министров Украины, министерство здравоохранения Украины, министерство социальной политики Украины, Служба безопасности Украины, офис генерального прокурора, экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук, экс-министры здравоохранения Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 народных депутатов Украины — члены парламентских комитетов по вопросам бюджета и по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования"

Общественная организация, название которой не сообщается, выступающая истцом, "просит суд признать бездействие указанных ответчиков относительно непринятия надлежащих мер реагирования, направленных на защиту населения от инфекционных болезней и предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

Иск содержит девять требований, среди которых — обязать правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права; обязать кабмин Украины разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы, а минздрав страны — обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

Сейчас судом решается вопрос о принятии иска к рассмотрению.

По последним данным минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 16023 человека, 425 скончались, 3373 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.