Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инфекционист: число смертей от коронавируса в США «значительно выше» 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Инфекционист раскрыл правду о жертвах коронавируса в США
Фото: EPA / ТАСС
Инфекционист Энтони Фаучи заявил, что число смертей в США "значительно выше", чем официально подтвержденные 80 тысяч, пишет Mediaite.
Фаучи заявил об уверенности в большей цифре, приведя в пример штат Нью-Йорк.
"Могли быть люди, кто умерли дома от коронавируса, но они не были посчитаны, потому что не были в больнице", — сказал Фаучи.
США находятся на первом месте по распространению коронавируса: заразились 1 395 026, умерли 82 555 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Заммэра Новороссийска наказали за шашлыки с местной элитой
Газета.Ru: последние новости
Советник Трампа: Белый дом доверяет фото со здоровым Ким Чен Ыном Советник Трампа: Белый дом доверяет фото со здоровым Ким Чен Ыном В ВОЗ назвали Америку центром пандемии COVID-19 В ВОЗ назвали Америку центром пандемии COVID-19 Cаакашвили предрек Грузии голод, если ее отношения с Украиной испортятся Cаакашвили предрек Грузии голод, если ее отношения с Украиной испортятся
В мире , Энтони Фаучи , ВОЗ , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров сдался под напором властей США
Дуров сдался под напором властей США
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Видео
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
00:11
Жириновский без перчаток и маски попал на видео
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
00:31
Молодожены сыграли свадьбу в условиях самоизоляции и попали на видео
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
00:44
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
01:14
Атака местных жителей на российский конвой в Сирии попала на видео
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
00:21
Существо с «зубастым» хвостом в США попало на видео
В мире США
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
00:15
Опубликовано видео прорыва трубы с кипятком в Москве
Новости Москвы Происшествия
Белый дом рассказал о здоровье Путина
01:00
Белый дом рассказал о здоровье Путина
Политика
Навка рассказала о состоянии Пескова
00:48
Навка рассказала о состоянии Пескова
Политика
Названо условие для поездок россиян за границу
00:27
Названо условие для поездок россиян за границу
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение