«Чехи, ваша революция давно закончилась!»

Директор Немецко-русского музея в Берлине Йорг Морре понимает, почему было принято решение о сносе памятника Коневу в Праге, однако предпочел бы, чтобы памятник остался на месте. В революционные периоды сносить символы прошлой власти — это нормально. Но ваша революция, чехи, уже давно закончилась, говорит историк.

Директор Немецко-русского музея в Берлине Йорг Морре понимает, почему было принято решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который стоял на площади Интербригады в Праге. Но он, как историк, предпочел бы, чтобы памятник остался на своем месте. В Берлине нечто подобное сегодня было бы невозможно. Германия взяла на себя обязательство ухаживать за всеми советскими монументами, установленными в память о Второй мировой войне, в том числе за теми, на которых высечены цитаты Сталина.

«В Берлине мы устранили некоторые памятники. Например, памятник Ленину, который мы демонтировали еще в 1991 году, — говорит Морре. — Но, с другой стороны, в Германии действуют законы, гарантирующие сохранность советских военных монументов. Ничего не демонтируется, потому что выполняются договоры», — разъясняет историк.

Благодаря договорам, подписанным в 1990 году, то есть в год объединения Германии, по словам Морре, сегодня тщательно ухаживают и за масштабным советским монументом в районе Трептов, где помимо останков семи тысяч советских солдат и 13-метрового памятника красноармейцу есть еще и цитаты Сталина, высеченные золотыми буквами. «Каждый год памятник чистят, а каждые пять лет — реставрируют. Мы действительно за ним ухаживаем», — подчеркивает историк.

«В принципе я, как историк, считаю правильным, когда исторические следы не устраняются. Я, как историк, никогда не считал правильным сносить памятники», — говорит он, отмечая, что один из вариантов — поставить подобный символ своего времени в контекст, снабдив, например, информационной табличкой или даже другой скульптурой.

Вместе с тем Морре хорошо понимает все те эмоции, которые вызывал в Праге памятник Коневу, устраненный по решению местных властей.

Глава музея, цель которого знакомить как с немецким, так и с русским взглядом на Вторую мировую войну, считает неоднозначной роль Конева и Красной армии в освобождении Праги в конце войны.

«Красной армии, разумеется, важно было не только освободить город, но и занять его, — считает историк. — И речь не только о 1945 годе».

В Чехии Конева резко раскритиковали за подавление венгерского восстания и за то, что в 1968 году он лично занимался разведподготовкой к вторжению войск Варшавского договора в Чехословакию.

Тем не менее Морре полагает, что устранять памятники не лучшее решение, если на дворе не переломный момент.

«Например, в 1945 году можно было устранять национал-социалистические символы. Конечно, так и должно было быть», — говорит он.

По его словам, в революционные периоды сносить символы прошлой власти — это нормально.

«Но ваша революция уже давно закончилась», — говорит Морре.

iROZHLAS (Чехия)