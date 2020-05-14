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Трамп заявил о необходимости открыть школы в США 

Газета.Ru и ещё 84 1 час назад
Трамп заявил о необходимости открыть школы в США
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов возобновить работу школ, которые ранее были закрыты из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба Белого дома.
Короанвирус нового типа имеет "очень малое" влияние на молодых людей, отметил глава государства. При этом он добавил, что страна должна возвращаться к привычному ритму жизни настолько быстро, насколько возможно, и для этого необходимо открыть школы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Образование , США , Санкции , Война в Сирии , Дональд Трамп , ВОЗ , Администрация США
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