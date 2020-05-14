Трамп заявил о необходимости открыть школы в США 

Короанвирус нового типа имеет "очень малое" влияние на молодых людей, отметил глава государства. При этом он добавил, что страна должна возвращаться к привычному ритму жизни настолько быстро, насколько возможно, и для этого необходимо открыть школы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.