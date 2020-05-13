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Объяснен самый распространенный симптом коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 48 минут назад
Объяснен самый распространенный симптом коронавируса
Фото: Reuters
Американские ученые объяснили потерю обоняния у части инфицированных коронавирусом пациентов. Результаты исследования были опубликованы в журнале ACS Chemical Neuroscience.
По некоторым данным потеря обоняния самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля. Специалисты выяснили, что белки, с помощью которых частицы вируса проникают в организм, вырабатываются клетками полости носа. На основе опытов с мышами удалось понять, что большее количество данных белков — рецептора ACE2 и протеазы TMPRSS2 — формируется у более пожилых особей. По этой причине, в частности, пожилые пациенты тяжелее переносят заболевание, чем молодые.
В исследовании говорится, что на данный момент нет информации о том, какие именно клетки обонятельного эпителия носовой полости экспрессируют данные белки, то есть способствуют заражению COVID-19. Медики заметили, что обладание этой информацией поможет улучшить диагностику и ускорить разработку вакцины от коронавируса.
В конце апреля международная группа ученых выяснила, что некоторые симптомы COVID-19 могут проявляться у ограниченного числа пациентов. К неочевидным симптомам коронавируса, которые, скорее всего, были переданы по наследству и имеют генетическую основу, отнесли мышечные боли и потерю обоняния.
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