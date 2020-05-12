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Конфликт Украины Грузии из-за Михаила Сакаашвили лишит Киев страны-союзника для противостояния России . Об этом в своем материале для «Обозревателя» рассказал Виталий Тысячный.

Как писал «Рамблер», Грузия отозвала для консультаций своего посла в Киеве после назначения экс-президента страны Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета реформ.

Как объяснили в Тбилиси, у Грузии вызвало вопросы назначение на государственный пост лица, которое преследуется по закону.

Источники «Обозревателя» в МИД рассказали, что позже грузинский посол Теймураз Шарашенидзе приедет в дипломатическое ведомство Украины и подаст ноту протеста.

Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская заявила, что эта ситуация будет «прямо выгодна» России.

«Мы с Грузией синхронно проходим путь в НАТО и другие евроатлантические процессы. И такое напряжение между нами ослабляет возможность коллективного давления на структуры Альянса в вопросах сближения. Это на руку России и ее политике», — считает эксперт.

Тысячный отметил, что новая должность Саакашвили символическая, реальных инструментов влияния на реформы у него не будет. Однако охлаждение в отношениях с Грузией уже произошло.