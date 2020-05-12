Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украину предупредили о потере союзника и врага России 

Мария Иванова 1 час назад
Конфликт Украины и Грузии из-за Михаила Сакаашвили лишит Киев страны-союзника для противостояния России. Об этом в своем материале для «Обозревателя» рассказал Виталий Тысячный.
Саакашвили обратился с угрозой к Грузии
Как писал «Рамблер», Грузия отозвала для консультаций своего посла в Киеве после назначения экс-президента страны Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета реформ.
Как объяснили в Тбилиси, у Грузии вызвало вопросы назначение на государственный пост лица, которое преследуется по закону.
Источники «Обозревателя» в МИД рассказали, что позже грузинский посол Теймураз Шарашенидзе приедет в дипломатическое ведомство Украины и подаст ноту протеста.
Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская заявила, что эта ситуация будет «прямо выгодна» России.
«Мы с Грузией синхронно проходим путь в НАТО и другие евроатлантические процессы. И такое напряжение между нами ослабляет возможность коллективного давления на структуры Альянса в вопросах сближения. Это на руку России и ее политике», — считает эксперт.
Тысячный отметил, что новая должность Саакашвили символическая, реальных инструментов влияния на реформы у него не будет. Однако охлаждение в отношениях с Грузией уже произошло.
Автор материала назвал нелогичной потерю поддержки маленькой, но дружественной страны в условиях нестабильной ситуации в ЕС и США, а также активности России в регионе.
Комментарии 29
В мире , Видео , Теймураз Шарашенидзе , Михаил Саакашвили , МИД , ЕС , НАТО , Грузия , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Массовый голод и беды»
«Массовый голод и беды»
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
ЧП в Оманском заливе: фрегат ВМС потопил свой корабль
ЧП в Оманском заливе: фрегат ВМС потопил свой корабль
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
Тимати поздравил американцев с взятием Рейхстага
Тимати поздравил американцев с взятием Рейхстага
Видео
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
00:52
Опубликовано видео стриптиза на автомойке в США
В мире Общество
Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени
00:23
Опубликовано видео спасения дорогой иномарки из огня в Тюмени
Происшествия Пожары
Опубликовано видео с места пожара в больнице Петербурга
00:39
Опубликовано видео с места пожара в больнице Петербурга
Происшествия
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
02:24
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
Происшествия
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
05:13
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
Общество
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
02:27
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
Происшествия
Появилось видео с убитым в Москве любовником
01:38
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Происшествия
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
01:39
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
Общество
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение