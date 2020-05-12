В Таиланде выявили два новых случая коронавируса 

Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в Таиланде во вторник, новых смертей от инфекции за сутки не было, сообщил журналистам пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня зарегистрированы два случая заражения коронавирусной инфекцией. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", — сказал он.

"Новые пациенты — две гражданки Таиланда, 19-летняя женщина из Бангкока, заразившаяся в семье от ранее заболевших, и женщина 51 года в провинции Наративат, няня 6-летнего ребенка, который заразился коронавирусной инфекцией и попал во вчерашнюю статистику", — сказал Висануйотхин.

Он также назвал общие статистические показатели на 12 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде — 3017 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших — 2 798 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.

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