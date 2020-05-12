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Русская Германия (Германия): в Германии от пневмонии массово гибнут птицы 

ИноСМИ 1 час назад
Птицы в Германии массово гибнут от пневмонии
Фото: © РИА Новости, Илья Тимин
На фоне пандемии коронавируса в Германии вызвала тревогу массовая гибель птиц. Как удалось установить ученым, причиной стала опасная бактерия, вызывающая у пернатых пневмонию. До сих пор неясно, передается ли болезнь людям, сообщает издание Русская Германия.
Уже несколько недель в ФРГ гибнут синие синицы — лазоревки. Больных или мертвых птиц тысячами обнаруживают в садах или около кормушек. Выяснить причину гибели птиц удалось не сразу. Оказалось, что синицы страдают от пневмонии, борьба с которой в большинстве случаев стоит им жизни.
Опасным возбудителем является бактерия Suttonella ornithocola, вызывающая у птиц заболевание дыхательных путей, в некоторых случаях заболевание желудка, а затем, в большинстве случаев, и гибель. Среди симптомов, от которых страдают лазоревки, — склеенные глаза, клюв и перья. Орнитологи предполагают, что заражение может происходить воздушным путем.
Бактерия Suttonella ornithocola была обнаружена в 1996 году в Англии и Уэльсе, и до настоящего времени вероятность ее передачи людям или другим животным до конца не исследована. Власти рекомендуют гражданам использовать одноразовые перчатки при контакте с больными или мертвыми птицами.
Орнитологи также обратились к жителям Германии с призывом не кормить синиц в местах массового скопления больных особей, чтобы избежать дальнейшего заражения и распространения болезни. Больных птиц можно узнать по апатичному виду — чаще всего они просто «сидят» на земле. Кроме того, иногда заметно, что у них проблемы с дыханием. Заболевшие синицы отказываются от еды, вероятно, из-за проблем с глотанием.
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В мире , Статьи , Германия
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