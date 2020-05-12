Трамп объяснил нежелание носить маску 

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не хочет носить защитную маску. Об этом его спросили журналисты на пресс-конференции, обратив внимание, что в Белом доме уже заболели несколько человек, и всем сотрудникам предписано носить маски.

Трамп сообщил, что заболевшие сотрудники держатся на безопасном расстоянии от него и друг от друга. "В моем случае я очень далеко от кого бы то ни было", — цитирует РИА Новости американского лидера, отмечая, что он действительно, находился на отдалении от других участников брифинга.

Президент также рассказал, что почти все работники Белого дома сейчас носят защитные маски, и он этого требует от окружающих. Самого Трампа, а также вице-президента Майка Пенса ежедневно тестируют на коронавирус, все тесты до настоящего времени были отрицательными.

По данным Университет Джонса Хопкинса, в США количество случаев заражения коронавирусом превысило 1,34 миллиона. Скончались — более 80 тысяч человек. Выздоровели свыше 216 тысяч.