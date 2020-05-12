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Трамп объяснил нежелание носить маску 

Российская Газета и ещё 5 54 минуты назад
Трамп объяснил нежелание носить маску
Фото: ТАСС
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не хочет носить защитную маску. Об этом его спросили журналисты на пресс-конференции, обратив внимание, что в Белом доме уже заболели несколько человек, и всем сотрудникам предписано носить маски.
Трамп сообщил, что заболевшие сотрудники держатся на безопасном расстоянии от него и друг от друга. "В моем случае я очень далеко от кого бы то ни было", — цитирует РИА Новости американского лидера, отмечая, что он действительно, находился на отдалении от других участников брифинга.
Президент также рассказал, что почти все работники Белого дома сейчас носят защитные маски, и он этого требует от окружающих. Самого Трампа, а также вице-президента Майка Пенса ежедневно тестируют на коронавирус, все тесты до настоящего времени были отрицательными.
По данным Университет Джонса Хопкинса, в США количество случаев заражения коронавирусом превысило 1,34 миллиона. Скончались — более 80 тысяч человек. Выздоровели свыше 216 тысяч.
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Комментарии
В мире , Майк Пенс , Дональд Трамп , РИА Новости , США
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