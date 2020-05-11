Сотрудников Белого дома обяжут носить маски

Большинство сотрудников Белого должны будут носить медицинские маски или другими способами закрывать лицо на территории комплекса во избежание распространения коронавируса в резиденции американского лидера. Об этом в понедельник сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации.

По их данным, новое распоряжение обнародуют в течение дня. Требование, однако, не будет распространяться на рабочие кабинеты — внутри них можно будет оставаться без маски. Надевать защитные средства нужно будет только "в общественных пространствах" на территории комплекса. Кроме того, сам президент США Дональд Трамп , вероятнее всего, не станет носить маску, сообщили газете источники.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что вице-президент США Майкл Пенс находится на самоизоляции после того, как коронавирус нового типа был обнаружен 8 мая у его пресс-секретаря Кэти Миллер — супруги советника главы государства Дональда Трампа Стивена Миллера . Позднее официальный представитель вице-президента Девин О'Мэлли опроверг эту информацию, отметив, что Пенс не находится на самоизоляции, но следует всем рекомендациям медиков и в понедельник будет присутствовать в Белом доме.

До этого на карантин ушли три члена рабочей группы, созданной Белым домом в целях борьбы с коронавирусом, которую возглавляет Пенс. Полную самоизоляцию будут на протяжении 14 дней соблюдать глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд, глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 79,8 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тыс. умерли.