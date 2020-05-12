Коронавирус заставил мигрантов бежать из Европы

Из-за пандемии коронавируса Западная Европа столкнулась с оттоком мигрантов, работники начали массово возвращаться в родные страны. Об этом пишет Bloomberg.

Сербии и До сих пор в Европе трудовая миграция в основном осуществлялась из восточноевропейских стран в западные, но пандемия коронавируса заставила ситуацию измениться. Зарплаты на востоке ниже, но в регионе гораздо меньше, чем на западе, жертв COVID-19. Поэтому выходцы из Румынии Украины бегут домой.

«Я не хочу возвращаться в Италию, потому что трудно жить среди незнакомых людей. Посмотрю, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы. Если мне удастся найти работу здесь, будет здорово», — рассказала агентству гражданка Румынии Михаэла Данаила, которая жила в течение девяти лет в северной Италии, а теперь решила вернуться на родину.

Уровень безработицы в Восточной Европе в настоящее время высок, но в Италии и Испании показатели еще хуже. По данным Bloomberg, с момента вступления Румынии в ЕС в 2007 году из страны уехали четыре миллиона граждан. Власти страны полагают, что, как минимум, треть из тех, кто вернулся, ищут работу. Специально для них уже запущена программа, предусматривающая выделение грантов в размере 40 тысяч евро на запуск фермерских хозяйств.

Министр финансов Румынии Флорин Кыцу отметил, что для правительства приоритетной задачей является удержание вернувшихся граждан путем создания новых рабочих мест. По его словам, до текущего кризиса многие компании жаловались, что не могут найти работников, а теперь «рабочая сила здесь, и мы должны поддержать ее».

Из Украины, по информации Bloomberg, уехали более миллиона человек в одну только Польшу после того, как ЕС объявил о безвизовом режиме со страной в 2017 году. По оценкам Национального банка Украины, около 300 тысяч человек вернулись в страну из-за пандемии, им предложат дешевые кредиты на открытие бизнеса.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что около 400 тысяч граждан вернулись за последние месяцы. Приток эквивалентен 6 процентам населения или пятой части рабочей силы. Чиновники призвали возвращенцев найти работу в сельскохозяйственной отрасли.

И все же, по мнению экспертов, большинство бывших мигрантов уедут снова, как только ситуация стабилизируется. Показателен пример Болгарии — 360 тысяч граждан вернулись в страну с февраля, но 285 тысяч уже уехали.