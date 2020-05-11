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Страны ЕС призвали готовиться ко второй волне коронавируса 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Представитель Еврокомиссии заявил, что входящие в ЕС страны должны быть готовы к возможному началу второй волны распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
Как писал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года, а в начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших в мире превысили 4,1 млн человек. С масштабными вспышками заболевания столкнулись такие европейские страны, как Италия, Испания, Франция и Германия.
По словам представителя Еврокомиссии, центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией.
«В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне», — пояснил он.
По его словам, «новые волны могут появиться, даже если текущие показатели хорошо контролируются».
В мире , Видео , Европа , ЕС , ВОЗ , Еврокомиссия
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