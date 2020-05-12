Всемирная организация здравоохранения не смогла определить долю населения страны для развития коллективного иммунитета к коронавирусу, так как ни одно из государств не отказалось от принятия мер по распространению COVID-19. Об это представители организации сообщили в ходе брифинга в понедельник, 11 мая.

Подчеркивается, что концепция, предусматривающая выработку иммунитета у определенной части населения, является крайне опасной, так как ведет к гибели пожилых людей.

По словам эксперта ВОЗ Марии вон Керхове, антитела к коронавирусу вырабатываются во многих странах Европы, Азии и США у незначительной части переболевших — от одного до десяти процентов.

— Мы не знаем, какая доля населения должна развить иммунитет к COVID-19, чтобы защитить оставшуюся часть населения, но, безусловно, она должна быть выше, чем та, что обнаружена в этих исследованиях, — цитирует ее ТАСС.

Напомним, коронавирус на сегодняшний день выявили у более чем 4,1 миллиона человек во всем мире.