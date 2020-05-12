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ВОЗ не удалось определить долю населения для развития иммунитета к коронавирусу 

Вечерняя Москва и ещё 17 1 час назад
Всемирная организация здравоохранения не смогла определить долю населения страны для развития коллективного иммунитета к коронавирусу, так как ни одно из государств не отказалось от принятия мер по распространению COVID-19. Об это представители организации сообщили в ходе брифинга в понедельник, 11 мая.
Подчеркивается, что концепция, предусматривающая выработку иммунитета у определенной части населения, является крайне опасной, так как ведет к гибели пожилых людей.
По словам эксперта ВОЗ Марии вон Керхове, антитела к коронавирусу вырабатываются во многих странах Европы, Азии и США у незначительной части переболевших — от одного до десяти процентов.
— Мы не знаем, какая доля населения должна развить иммунитет к COVID-19, чтобы защитить оставшуюся часть населения, но, безусловно, она должна быть выше, чем та, что обнаружена в этих исследованиях, — цитирует ее ТАСС.
Напомним, коронавирус на сегодняшний день выявили у более чем 4,1 миллиона человек во всем мире.
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В мире , Видео , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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