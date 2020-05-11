Как появляются ложные тесты на COVID-19

Тест на коронавирусную инфекцию может быть отрицательным, если еще нет симптомов, поскольку организм сам пытается подавить вирус с помощью интерферонов — так появление подобных анализов объяснила доктор биологических наук Анча Баранова. Между тем в России коронавирусная инфекция уже подтвердилась у 209 688 граждан. В Москве за минувшие сутки скончались 56 человек — общее число погибших в столице достигло 1 124.

— К 11 мая в мире выявлено 4 181 202 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. 283 876 человек умерли от COVID-19, 1 493 473 одолели болезнь.

— В России коронавирусная инфекция подтвердилась у 209 688 граждан — при этом 34 306 уже пациентов выздоровели.

— Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Как пояснила специалист, шанс получить ошибочно отрицательный результат есть, пока симптомы болезни еще не успели проявиться, и организм пытается подавить вирус с помощью интерферонов.

— За минувшие сутки в Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв в столице достигло 1 124.

— Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предположила, что Россия вышла на плато по количеству новых случаев выявленных заражений коронавирусом. По ее словам, суточный прирост зафиксированных пациентов с COVID-19 стабилизировался. Однако снятие ограничений допустимо лишь при снижении числа заражений в течение двух недель, подчеркнула Вуйнович.

— Минпросвещения России и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях пандемии — выпускников ожидает зигзагообразная рассадка, измерение температуры и санобработка рук, рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко радио «КП». Он добавил, что решения насчет переноса ЕГЭ появятся после 12 мая.

— Авиакомпании ужесточат проверку реального адреса проживания россиян перед их вылетом из-за границы, заявили в Минкомсвязи . Так, перед посадкой пассажир будет должен предъявить документы, подтверждающие его проживание в регионе, в который совершается рейс.

— Эпидемиологическая ситуация в Великобритании улучшилась достаточно, чтобы ослабить карантин, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон . По его словам, частичное снятие ограничений начнется с 13 мая. Глава кабинета министров сообщил, что с 1 июня будут постепенно начинать работу британские школы. Помимо этого, правительство Великобритании сменило лозунг антикоронавирусной кампании с «Оставайтесь дома» на «Сохраняйте бдительность».

— В Испании за сутки умерли 143 человека с коронавирусной инфекцией. В минздраве страны уточнили, что это самый низкий показатель смертности с 18 марта.

— Между тем в австралийском городе Мельбурн прошли демонстрации против ограничительных мер. Бунтующие граждане выразили недовольство в связи с вмешательством властей в их личную жизнь под предлогом борьбы с пандемией. Помимо этого, они обвинили правительство в дезинформации. В ходе протестных акций полицейские задержали 10 человек — им грозит штраф, сообщило местное издание Age.