Германия и Австрия открываются 

Австро-германскую границу планируется полностью открыть 15 июня, говорится на сайте Австрийского агентства по печати. На этой неделе чиновники уже начали поэтапно возобновлять сообщение между странами.

Так, 12 мая канцлер Германии Ангела Меркель обнародовала план по открытию границ, которые ранее были закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 13 мая жителям приграничных районов Баварии и Верхней Австрии разрешили проезжать из одной страны в другую через мелкие переезды.

Предполагается, что впоследствии подобные послабления коснутся жителей Тироля и Зальцбурга. По плану 15 июня граница между Германией и Австрией будет полностью открыта как прежде.

Ранее, как сообщал «Рамблер», вирусолог Феликс Ершов спрогнозировал открытие границ Российской Федерации в середине августа. При этом он подчеркнул, что жители страны вновь получат возможность путешествовать по всему миру, только если сейчас будут придерживаться режима самоизоляции.