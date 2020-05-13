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Германия и Австрия открываются 

Павел Тиунов и ещё 19 44 минуты назад
Германия и Австрия открываются
Фото: Reuters
Австро-германскую границу планируется полностью открыть 15 июня, говорится на сайте Австрийского агентства по печати. На этой неделе чиновники уже начали поэтапно возобновлять сообщение между странами.
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Так, 12 мая канцлер Германии Ангела Меркель обнародовала план по открытию границ, которые ранее были закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 13 мая жителям приграничных районов Баварии и Верхней Австрии разрешили проезжать из одной страны в другую через мелкие переезды.
Предполагается, что впоследствии подобные послабления коснутся жителей Тироля и Зальцбурга. По плану 15 июня граница между Германией и Австрией будет полностью открыта как прежде.
Ранее, как сообщал «Рамблер», вирусолог Феликс Ершов спрогнозировал открытие границ Российской Федерации в середине августа. При этом он подчеркнул, что жители страны вновь получат возможность путешествовать по всему миру, только если сейчас будут придерживаться режима самоизоляции.
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Комментарии 1
В мире , Европа , Ангела Меркель , Австрия
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