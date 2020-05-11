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Умер комедийный актер и отец Бена Стиллера Джерри Стиллер 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Умер отец Бена Стиллера
Фото: Википедия
В США в возрасте 92 лет скончался актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил сын артиста, актер Бен Стиллер.
«Мне грустно говорить о том, что мой отец, Джерри Стиллер, скончался по естественным причинам. Он был отличным папой и дедушкой и самым преданным мужем Анны около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа», — написал он.
Джерри Стиллер известен по ролям Франка Костанза в сериале «Сайнфелд» и Артура Спунера в сериале «Король Квинса». Актер был номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном сериале» за работу в «Сайнфелде».
В мае 2015-го в возрасте 85 лет скончалась Энн Мира, жена Джерри Стиллера. Она участвовала в телепроектах, снявшись в сериалах «Она написала убийство» и «Альф». В 1990-х годах она появлялась на большом экране вместе с сыном в фильмах «Привет с дороги в ад», «Реальность кусается», «Образцовый самец» и «Ночь в музее».
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Комментарии
В мире , Энн Мира , Джерри Стиллер , Бен Стиллер , США
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