Умер отец Бена Стиллера

«Мне грустно говорить о том, что мой отец, Джерри Стиллер, скончался по естественным причинам. Он был отличным папой и дедушкой и самым преданным мужем Анны около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа», — написал он.

Джерри Стиллер известен по ролям Франка Костанза в сериале «Сайнфелд» и Артура Спунера в сериале «Король Квинса». Актер был номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном сериале» за работу в «Сайнфелде».