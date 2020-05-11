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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 мая 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыты данные по коронавирусу на 11 мая
Фото: ТАСС
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 11 мая превысило 4,1 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 4 102 849 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 78,1 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 282 719 пациентов, более 1,41 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,3 миллиона человек) и Испания (224,3 тысячи). Великобритания закрепилась на третьей строчке рейтинга по числу инфицированных (220,4 тысячи), обогнав Италию (219 тысяч). Россия находится на пятом месте (209 688).
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 79 528 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.
В России за последние сутки зафиксировано 11 012 случаев инфицирования. Всего в стране за время эпидемии более 34 тысячи человек выздоровели, 1915 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 5,4 миллиона тестов на коронавирус.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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В мире , ВОЗ
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