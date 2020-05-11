Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео 

К празднованию 75-й годовщины Великой Победы присоединились люди со всего мира. Простые люди из разных стран записывали видео, в котором они исполняют одну из главных советских песен военных времен — "Катюша". На видео попали исполнители из Италии, Сербии, Пакистана, Филиппин, Бразилии и др. Некоторые предпочитали исполнять мелодию легендарной песни на гитаре. Посредством такого флэшмоба весь мир присоединился к празднованию дня Победы.

"Катюша" впервые была записана в 1939 году Валентиной Батищевой . Позднее ее исполнило множество других вокалистов. В 2015 году текст песни "Катюши" занял 13-е место в хит-параде самых популярных в России стихотворных строк.