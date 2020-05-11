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NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда 

РИА Новости и ещё 1 52 минуты назад
NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко
Фото: РИА Новости
Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что в 2011 году правительство Украины наняло компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom для оценки хода расследования по делу Тимошенко. Контракт был заключен с помощью Пола Манафорта — экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа. Составленный доклад стал частью пиар-кампании в американских СМИ, хотя Skadden не была зарегистрирована как иностранный агент. Впоследствии Skadden обвинялась в представлении интересов Украины без регистрации в качестве иностранного агента. В январе 2019 года фирма достигла соглашения с властями, по которому обязалась выплатить более 4,6 миллиона долларов.
В декабре 2018 года Тимошенко дала интервью New York Times, заявив, что ей было "очень больно" узнать о работе Skadden по составлению доклада. Она обвинила адвокатов юрфирмы в "обелении Януковича (Виктора Януковича, экс-президента Украины — ред.) и его правительства" за деньги.
Вскоре после этого Тимошенко вместе со своим адвокатом Сергеем Власенко наняла юридическую фирму Reid Collins & Tsai, чтобы попытаться узнать, можно ли подать на Skadden в суд, указывает газета. Чтобы урегулировать вопрос до подачи иска, фирма Skadden, по информации людей, которые знакомы с этим делом, заплатила 11 миллионов долларов или несколько больше, пишет издание.
Отмечается, что средства поступили Тимошенко и Власенко через компанию Reid Collins & Tsai. Газета указывает, что в декларациях, которые подали адвокат и экс-премьер, говорится, что каждый из них получил примерно 5,5 миллиона долларов, однако в записях не упоминается Skadden.
Ранее сообщалось, что в декларации доходов Тимошенко появилась запись, что она получила в США 148 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов) компенсации за "политические репрессии" 2011-2014 годов. Источником поступления средств указана юридическая компания из Техаса Reid, Collins, Tsai LLP.
В апреле 2011 года бывший тогда генпрокурором Украины Ренат Кузьмин заявил о возбуждении нового уголовного дела о "превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году". Суд в Киеве признал Тимошенко виновной по этому делу и приговорил к семи годам заключения, ее отправили в колонию в Харькове. Тимошенко освободили после госпереворота на Украине в 2014 году.
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В мире , Украина , Ренат Кузьмин , Виктор Янукович , Пол Манафорт , Юлия Тимошенко , Сергей Власенко , Дональд Трамп , Правительство Украины , New York Times
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