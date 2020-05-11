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СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 30 минут назад
Раскрыт странный способ поиска заболевших COVID в США
Фото: © AP Photo / John Minchillo
Специалисты в госучреждениях здравоохранения США для обмена данными и отслеживания контактов заразившихся коронавирусом пользуются устаревшими способами фиксации данных и технологиями, включая факс, пишет газета Politico.
Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения США — от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня — специалисты по отслеживанию контактов заболевших "тонут" в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные таблицы и пользуются факсами.
"Наши возможности выполнять ту работу по отслеживанию, которую нам нужно выполнять, стеснены. У нас нет как такового единого хранилища данных по отслеживанию", — приводит издание слова координатора штата Вашингтон по реагированию на коронавирус Ракель Боно.
Она указала, что отчетность "ведется в основном вручную". По данным издания, подобное происходит по всей стране. Причины такой ситуации газета видит в "годах упущенных возможностей" и в том, что большая часть медицинского сектора в Америке прошла модернизацию, а государственные учреждения остались позади.
На фоне этого 35 американских штатов отменяют ограничения, в частности, распоряжения о самоизоляции, добавляет Politico.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились 1 327 720 человек, скончались 79 495 и выздоровели 212 534 заболевших.
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