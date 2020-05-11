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На Украине ослабили ограничения общенационального карантина 

ТК «Звезда» и ещё 1 32 минуты назад
На Украине ослабили ограничения карантина
Фото: pixabay
Данное решение было принято властями страны благодаря контролируемой эпидемиологической ситуации.
На Украине с понедельника, 11 мая, ослабили ограничительные меры в рамках общенационального карантина из-за пандемии коронавируса в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
В частности возобновляют работу непродовольственные магазины, летние площадки кафе и ресторанов, а также разрешаются прогулки в парках.
Отмечается, что граждане, которые до официального распоряжения начали пренебрегать ограничительными мерами, положительно оценили действия властей по выходу из карантина.
Помимо снятых ограничений в их перечень они просят внести возобновление работы общественного транспорта и детских садов.
По-мнению экспертов, смягчение карантинных мер на Украине необходимо и снимать его нужно было намного раньше, пишет РИА Новости.
Также они полагают, что стране не грозит новая вспышка заболеваемости коронавируса до осени.
Общенациональный карантин из-за вспышки COVID-19 был введен на Украине с 12 марта.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано свыше 3,8 миллиона инфицирования коронавирусом, в числе которых более 265 тысяч человек скончались.
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В мире , Украина , РИА Новости
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