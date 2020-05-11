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Саакашвили припугнул Грузию голодом без Украины 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 42 минуты назад
Саакашвили припугнул Грузию
Фото: РИА Новости
Жителей Грузии ждет смерть от голода, если отношения с Украиной испортятся, заявил глава исполкома совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Саакашвили призвал не забывать, что «исходя из размеров, Грузия больше нуждается в Украине, нежели наоборот». Большинство продуктов, которые жители Грузии покупают в магазинах: «зерновые, гречка, мясопродукты, колбаса, молоко» — импортируют с Украины, сказал он.
Кроме того, по словам Саакашвили, Украина является важным рынком сбыта для продукции Грузии, передает ТАСС со ссылкой на «Мтавари архи».
Он заявил, что «бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода».
Напомним, Саакашвили возглавил на этой неделе украинский исполнительный комитет реформ. Тбилиси отозвал своего посла на Украине.
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В мире , Кавказ , Украина , Громкие уголовные дела , Михаил Саакашвили , ИТАР-ТАСС , Грузия
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