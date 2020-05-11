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Саакашвили предрек Грузии голод в случае конфликта с Украиной 

Вероника Полынина и ещё 9 17 минут назад
Грузии грозит голод, если ее отношения с Украиной испортятся. Такое мнение высказал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает ТАСС.
По словам Саакашвили, Грузия больше нуждается в Украине, нежели наоборот. Украина поставляет Грузии продукты и является важным рынком сбыта для страны, отметил он.
«Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода», — заявил Саакашвили в эфире телеканала Mtavari Arxi.
Как сообщал «Рамблер», 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. После этого Тбилиси отозвал из Киева своего посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций.
В мире , Видео , Украина , Громкие уголовные дела , Теймураз Шарашенидзе , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , ИТАР-ТАСС , Грузия
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