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По словам Саакашвили, Грузия больше нуждается в Украине, нежели наоборот. Украина поставляет Грузии продукты и является важным рынком сбыта для страны, отметил он.

«Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода», — заявил Саакашвили в эфире телеканала Mtavari Arxi.