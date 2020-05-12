Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новые вспышки коронавируса вызывают беспокойство в Китае 

BFM.RU и ещё 40 1 час назад
Новые вспышки коронавируса беспокоят Китай
Фото: Reuters
Незаконченная вспышка коронавируса в китайском городе Шулане недалеко от российской границы и поток новых случаев в Ухане вызвали опасения новой волны инфекции в Китае, сообщает The Guardian.
В воскресенье китайские власти внесли Шулан, город, расположенный недалеко от границ России и Северной Кореи, в группу высокого риска после ряда случаев, связанных с женщиной, у которой не было подозрительных поездок или воздействия вируса.
Это произошло спустя неделю после того, как Китай определил все регионы страны в низкий или средний риск. В воскресенье национальная комиссия по здравоохранению страны сообщила о 17 новых случаях заболевания.
Видео дня. Почему волну телефонного терроризма не могут остановить
BFM.RU: последние новости
В китайском Ухане началось новое заражение COVID-19 В китайском Ухане началось новое заражение COVID-19 Российские военные, помогавшие Италии бороться с COVID-19, завершили миссию Российские военные, помогавшие Италии бороться с COVID-19, завершили миссию Грузия отозвала посла с Украины Грузия отозвала посла с Украины
В мире , Ситуация в мире , Коронавирус , The Guardian , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра
Россиянам раскрыли правильный способ ношения маски
Россиянам раскрыли правильный способ ношения маски
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
Кредита ради: Россиян по-новому обводят вокруг пальца
Кредита ради: Россиян по-новому обводят вокруг пальца
Найдена живой: Пенсионерка на 12 дней потерялась в лесу
Найдена живой: Пенсионерка на 12 дней потерялась в лесу
Видео
Появилось видео с убитым в Москве любовником
01:38
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Происшествия
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
01:39
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
Общество
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение