Новые вспышки коронавируса беспокоят Китай

Незаконченная вспышка коронавируса в китайском городе Шулане недалеко от российской границы и поток новых случаев в Ухане вызвали опасения новой волны инфекции в Китае , сообщает The Guardian.

В воскресенье китайские власти внесли Шулан, город, расположенный недалеко от границ России и Северной Кореи, в группу высокого риска после ряда случаев, связанных с женщиной, у которой не было подозрительных поездок или воздействия вируса.

Это произошло спустя неделю после того, как Китай определил все регионы страны в низкий или средний риск. В воскресенье национальная комиссия по здравоохранению страны сообщила о 17 новых случаях заболевания.