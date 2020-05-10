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Массовое захоронение людей обнаружили на мексиканской ферме 

Lenta.ru 19 минут назад
Гора трупов: страшная находка в Мексике
Фото: Reuters
Массовое захоронение людей обнаружили на ферме в мексиканском штате Халиско. Об этом сообщает издание Excelsior.
Ферма находится в поселении Ла-Пьедрера муниципалитета Эль-Сальто. В результате поисковых работ были найдены тела по меньшей мере 25 людей. Кроме того, обнаружены пять мешков, в которых также предположительно находятся останки людей.
Отмечается, что государственные органы продолжат работу на участке до тех пор, пока не исключат наличие дополнительных доказательств. О том, как долго существовало захоронение, и кому именно могут принадлежать останки, не сообщается.
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В мире , Происшествия , Халиско
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