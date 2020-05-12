В ВОЗ сделали неожиданное заявление

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Северная и Южная Америки стали центром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что наибольшее количество случаев инфицирования в мире в настоящее время приходится на США.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее сообщалось, что в США число летальных случаев из-за коронавируса превысило 80 тысяч.