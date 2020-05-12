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В ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса 

RT на русском и ещё 92 2 часа назад
В ВОЗ сделали неожиданное заявление
Фото: Reuters
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Северная и Южная Америки стали центром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Количество случаев заражения в обеих Америках растет. Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что наибольшее количество случаев инфицирования в мире в настоящее время приходится на США.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Ранее сообщалось, что в США число летальных случаев из-за коронавируса превысило 80 тысяч.
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В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , Число заразившихся , ВОЗ , РИА Новости
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