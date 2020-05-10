Развеян популярный миф о коронавирусе 

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции с большой долей вероятности не удастся сформировать в 2020 году, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге (Германия). Эксперты спекуляции на тему коллективного иммунитета способны спровоцировать «катастрофу» в системе здравоохранения, сообщает РИА Новости.
Ученые проанализировали статистику заражения коронавирусом населения планеты и выяснили, что в настоящее время ни в одной стране мира не достигнут порог заболеваемости, необходимый для формирования коллективного иммунитета: показатель инфицированных жителей не превышает 2-4% при необходимых 70%.
Например, в США, отмечают специалисты, сегодня коронавирусом заражены около 1,25 миллиона человек. Для того, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет необходимо, чтобы инфицированных было не менее 200 миллионов. При этом ученые подчеркивают, что в этом случае погибнет около 500 тысяч человек. Учитывая актуальные темпы заражения (24 тысяч инфицированных ежедневно), в США, по словам экспертов, коллективный иммунитет появится не ранее, чем в 2021 году.
Ранее, как сообщал «Рамблер», главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что иммунитет к коронавирусу не вырабатывается. Громкое заявление журналистка сделала на основе результатов проверки сотрудников телеканала на содержание в их организмах антител. Оказалось, что из числа переболевших COVID-19 ни у одного не было выявлено антител. Симоньян попросила экспертов разъяснить, что это значит. При этом со своей стороны она предположила, что «человечество находится у подножия страшной горы».