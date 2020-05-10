Развеян популярный миф о коронавирусе 

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции с большой долей вероятности не удастся сформировать в 2020 году, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге ( Германия ). Эксперты спекуляции на тему коллективного иммунитета способны спровоцировать «катастрофу» в системе здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Ученые проанализировали статистику заражения коронавирусом населения планеты и выяснили, что в настоящее время ни в одной стране мира не достигнут порог заболеваемости, необходимый для формирования коллективного иммунитета: показатель инфицированных жителей не превышает 2-4% при необходимых 70%.

Например, в США, отмечают специалисты, сегодня коронавирусом заражены около 1,25 миллиона человек. Для того, чтобы в стране сформировался коллективный иммунитет необходимо, чтобы инфицированных было не менее 200 миллионов. При этом ученые подчеркивают, что в этом случае погибнет около 500 тысяч человек. Учитывая актуальные темпы заражения (24 тысяч инфицированных ежедневно), в США, по словам экспертов, коллективный иммунитет появится не ранее, чем в 2021 году.