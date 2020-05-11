В Италии зафиксировали рекордно низкий прирост заражений

За сутки на итальянской территории выявили рекордно низкий уровень прироста числа заболевших коронавирусом — 744 случая. При этом количество пациентов на интенсивной терапии также упало ниже одной тысячи. Об этом сообщается в сводке службы гражданской обороны.

Сейчас в Италии 219 814 заболевших. Днём ранее число новых случаев заражения достигло 802. В сводке отмечается, что в самый тяжёлый период, который наступил в Италии во второй половине марта, суточный прирост превышал шесть тысяч случаев.

Помимо этого впервые с начала пандемии в стране число пациентов в палатах интенсивной терапии упало ниже тысячи и достигло 999 человек. В начале апреля этот показатель достигал четырёх тысяч, передаёт РИА Новости.

Согласно сводкам за сутки от коронавируса умерли 179 человек. Таким образом число жертв COVID-19 в Италии к этому моменту достигло 30 739 человек. Накануне от коронавируса скончались 165 человек, и это тоже стало рекордно низким числом. Из стационаров выписались 1401 пациент. Таким образом справиться с болезнью с начала пандемии удалось 106 587 заболевшим.

На данный момент число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 82 488 человек, за сутки это число сократилось сразу на 836.

Как писал NEWS.ru, ранее в Греции сообщили, что в стране уже вторые сутки никто не умер от коронавируса.