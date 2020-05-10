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«Бессмертный полк» отбился от иностранных хакеров 

Павел Тиунов и ещё 1 12 минут назад
«Бессмертный полк» отбился от иностранных хакеров
Фото: ТАСС
9 мая проект «Бессмертный полк» подвергся кибератакам со стороны хакеров, находящихся за пределами РФ, сообщили организаторы шествия на своем сайте. Эксперты выяснили, что в деле замешаны серверы, расположенные в Европе, Северной Америке и Азии.
«Бессмертный полк — онлайн» набрал больше 2 млн участников
В связи с угрозой распространения короавирусной инфекциии 9 мая 2020 года решено было устроить прохождений «Бессмертного полка» онлайн. Любой желающий мог разместить на сайте проекта фотографию и краткое описание своего участника Великой Отечественной войны. В День Победы была организована трансляция «победного шествия».
По данным организаторов, в период с 6 до 9 часов утра была зафиксирована кибератака на сайт «Бессмертного полка», Специалисты отметили более 9 миллионов запросов к ресурсу, которые исходили с 646 уникальных IP-адресов.
«В первую очередь (атаки) направлены на то, чтобы перегрузить систему большим числом единовременных запросов и вывести ее из строя», — говорится в сообщении.
В результате сайт оказался на грани отключения от хостинга. Некоторое время доступ на ресурс был затруднен. Однако впоследствии работу сайта удалось восстановить, а хакерские атаки нейтрализовать.
Позже эксперты выяснили, что большинство серверов, участвовавших в «нападении» на «Бессмертный полк» расположены в европейских странах, чуть меньше — в Северной Америке и совсем немного — в Азии.
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В мире , Общество
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