Американские журналисты рассказали, чего боится Трамп 

Дональд Трамп опасается, что может проиграть очередные президентские выборы на фоне пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на статью в Washington Post. Особенно американского лидера беспокоит возможная вторая вспышка заболевания COVID-19, прогнозируемая экспертами на осень 2020 года.

Если прогнозы специалистов сбудутся, то электорат может воспринять новую волну заражений коронавирусной инфекцией, как знак того, что Трамп не справляется со своими обязанностями, заявили источники СМИ в Белом доме. В результате возникает угроза репутации американского президента и возможности его переизбрания на новый срок. На фоне снижающегося рейтинга в последнее время, отмечают журналисты Трамп выглядит «мрачным и потрясенным».

В настоящее время американский президент уступает в уровне популярности своему наиболее вероятному сопернику на предстоящем голосовании демократу Джозефу Байдену . О чем свидетельствуют данные исследований, проведенных членами штаба Трампа.

При этом лидер США уверен, что если ему удастся восстановить экономику страны после пандемии, то успех на выборах ему гарантирован. Трамп также запланировал ряд выступлений в разных штатах. Сегодня эксперты из его окружения рассматривают возможность проведения таких собраний при соблюдении все мер безопасности в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.