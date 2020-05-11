В Великобритании меняют лозунг режима изоляции 

Правительство Великобритании сменило лозунг антикоронавирусной кампании с «Оставайтесь дома» на «Сохраняйте бдительность». Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает РИА Новости.

Он написал, что каждый британец помогает контролировать вирус, сохраняя бдительность и следуя правилам. В связи с этим он в очередной раз призвал к самоизоляции тех, у кого есть симптомы коронавируса, а также членов их семей.

Многие британцы выступают с критикой планов Джонсона облегчить ограничительные меры. В частности, против ослабления карантина высказывалась глава правительства Шотландии Ника Стерджен. По мнению критиков планов Джонсона, снимать и даже облегчать карантин рано, так как количество заражений и смертей от COVID-19 в стране не снижается. Умерли уже более 30 тысяч человек.

Против ослабления карантина выступили почти все британские профсоюзы.

Как ожидается, власти со следующей недели могут снять ограничение в один час на продолжительность занятий спортом на свежем воздухе, разрешат открыться магазинам и центрам для садоводов, объявят сроки открытия небольших магазинов и кафе и, возможно, разрешат прогулки.