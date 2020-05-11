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В Великобритании меняют лозунг режима изоляции 

BFM.RU и ещё 20 1 час назад
В Великобритании меняют лозунг режима изоляции
Фото: EPA
Правительство Великобритании сменило лозунг антикоронавирусной кампании с «Оставайтесь дома» на «Сохраняйте бдительность». Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает РИА Новости.
Он написал, что каждый британец помогает контролировать вирус, сохраняя бдительность и следуя правилам. В связи с этим он в очередной раз призвал к самоизоляции тех, у кого есть симптомы коронавируса, а также членов их семей.
Многие британцы выступают с критикой планов Джонсона облегчить ограничительные меры. В частности, против ослабления карантина высказывалась глава правительства Шотландии Ника Стерджен. По мнению критиков планов Джонсона, снимать и даже облегчать карантин рано, так как количество заражений и смертей от COVID-19 в стране не снижается. Умерли уже более 30 тысяч человек.
Против ослабления карантина выступили почти все британские профсоюзы.
Как ожидается, власти со следующей недели могут снять ограничение в один час на продолжительность занятий спортом на свежем воздухе, разрешат открыться магазинам и центрам для садоводов, объявят сроки открытия небольших магазинов и кафе и, возможно, разрешат прогулки.
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В мире , Великобритания
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