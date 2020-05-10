Президент Украины в обращении к гражданам по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре мемориальных колокола. Зеленский пообещал, что два из них появятся в Крыму Донецке как символы «единства» и «мира» Украины. Источники RT в киевских политических кругах считают, что заявления главы государства, в которых прослеживается намёк на планы объединить Украину и возвратить Крым в её состав, направлены на то, чтобы поднять собственный рейтинг перед местными выборами. При этом эксперты связывают подобную риторику со стремлением киевских властей сместить фокус общественного внимания и «подменить ценности», традиционно связанные с празднованием Дня Победы.

Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам по случаю Дня Победы. Президент Украины заявил, что в республике будут установлены некие мемориальные колокола. Они, по словам главы государства, появятся также в Донецке и Симферополе

«Вчера я был в Луганской области, у первого посёлка, где в 1942 году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол — Колокол Памяти. Сегодня я в Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы. Мы верим и сделаем всё, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены ещё два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства в Симферополе», — заявил Зеленский.

Зеленский пояснил, что, когда на Украине наступит мир, «четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины».

Напомним: Республика Крым со столицей в городе Симферополе стал частью России по итогам референдума, более 96% участников которого проголосовали за воссоединение с Россией.

Президентские мечты

С момента своего избрания президентом Владимир Зеленский неоднократно поднимал вопросы, касающиеся вхождения Крыма в состав России. Так, в августе 2019 года он выразил уверенность, что полуостров «вернётся» в состав Украины.

«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в состав Украины и разъединённые крымско-татарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники», — заявил Зеленский на встрече с представителями украинской диаспоры в Анкаре

При этом президент добавил, что Киев занимает «жёсткую позицию» в этом вопросе.

«Естественно, у нас жёсткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим», — отметил Зеленский, добавив, что Киев заручился поддержкой «международных друзей».

В феврале 2020 года Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что хотел бы провести в октябре местные выборы на всей территории Украины, упомянув при этом Крым.

«Сегодня наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года, хотелось бы и на территории Крыма», — сказал тогда Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что в Донбассе «нужны легитимные выборы», которые не будут таковыми, если пройдут «не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы».

В конце февраля этого года он заявил, что возвращение Крыма — национальная идея Украины.

«Я хотел бы начать с простых, очевидных вещей… Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина… Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — сказал Зеленский.

Между тем подобные заявления ряд представителей украинской политической среды расценивают как личную пиар-акцию главы государства.

«Президент готовится к местным выборам, которые планируется провести осенью. По сути, рассуждать о возвращении Крыма можно сколько угодно. Зеленский же не говорит о конкретных сроках, поэтому идти к этой цели можно вечно», — говорит источник RT в партии «Слуга народа».

По словам собеседника RT, Зеленский прекрасно понимает, что воплотить в жизнь все эти заявления невозможно.

«Американские партнёры Украины неоднократно заявляли, что рассчитывать на возвращение Крыма не стоит. И этот вопрос уже не поднимается на Украине. Поэтому делать подобные заявления для Зеленского рискованно. Его оппоненты могут в любой момент напомнить, что президент не выполнил свои обещания», — говорит депутат.

В свою очередь, источник RT из партии «Батькивщина» утверждает, что Зеленский следует курсу Порошенко.

«Украинская элита уже давно настаивает на том, чтобы прийти к какому-то компромиссу и тем самым завершить военные действия в Донбассе, а также «замять вопрос» о возвращении Крыма и наладить диалог с Москвой. Но западные партнёры против. Поэтому для Украины Россия будет самым удобным врагом в ближайшие годы. Президенты меняются, а политика остаётся прежней», — пояснил собеседник RT.

Крымские реалии

Стоит отметить, что, несмотря на неоднократные заявления киевских властей о присоединении Крыма к Украине, жители полуострова придерживаются прежнего мнения относительно принадлежности региона. Так, в марте 2020 года ВЦИОМ провёл опрос, согласно которому крымчане положительно оценивают возвращение российского статуса полуострову.

По мнению 72% крымчан, воссоединение с Россией положительно сказалось на их жизни.

Российские власти также неоднократно отмечали, что референдум в марте 2014 года прошёл в полном соответствии с международными нормами, а потому вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

«Попытка сбалансировать позицию»

С точки зрения экспертов, тот факт, что президент Украины поднял вопрос о принадлежности Крыма именно в День Победы, вряд ли можно назвать случайностью.

«Создаётся впечатление, что Киев боится националистов, поэтому действия, которые он совершает, зачастую продиктованы страхом», — сказал в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов

Он также обратил внимание, что украинский президент участвовал в целом ряде мемориальных мероприятий, посвящённых Дню Победы: возлагал цветы на востоке Украины и на западе, а также заявил, что в Закарпатье завершилось изгнание захватчиков, закончилось освобождение территории Украины.

«Это заявление можно трактовать таким образом, что Зеленский солидаризируется с позицией России, связанной с тем, что Украина была частью СССР, поэтому он послал сегодня противоположный сигнал, демонстрируя, что по-прежнему придерживается антироссийских взглядов. Это попытка сбалансировать свою позицию, чтобы не подвергнуться нападкам со стороны националистов», — пояснил политолог.

В то же время в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко предположил, что заявления украинского президента о символических колоколах в честь победы над фашизмом, а также во имя грядущего мира в Донбассе и возвращения Крыма призваны отвлечь внимание общества от текущих проблем и «подменить ценности», традиционно связанные с праздником 9 Мая.

С такой оценкой согласен и Владимир Шаповалов, который отметил, что администрация Зеленского продолжает курс на создание масштабного образа врага из Москвы, в то время как какие-либо внутри— и внешнеполитические достижения у Киева отсутствуют.

«Отношение к России при Зеленском осталось фактически таким же, каким оно было и при Порошенко. Ожидания украинского народа, которые были конвертированы в высокий рейтинг Зеленского на президентских выборах, и которые были связаны прежде всего с прекращением войны на Юго-Востоке Украины, а также нормализацией отношений с Россией, не оправдались», — заключил Шаповалов.